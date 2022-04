Como sincronizar lâmpadas Philips Hue com sua TV Ambilight

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ambilight é uma tecnologia popular nas TVs Philips , permitindo que você espalhe a cor da tela pelas paredes. O objetivo é aumentar a imersão e tornar mais um evento o que está acontecendo na TV - e também fica legal.

Graças aos laços estreitos entre as TVs Philips e a Philips Hue , também há a capacidade de sincronizar as luzes Hue, para estender a experiência Ambilight por mais espaço. Se você é o tipo de pessoa que já gosta dessas luzes coloridas, essa opção aumenta o mostrador para 11.

Se você tiver uma TV Ambilight, saberá que há uma gama completa de controles para o Ambilight - você pode seguir o vídeo, o áudio ou preencher a sala com cores estáticas.

Há também uma opção chamada extensão Ambilight, que é o que nos interessa aqui, pois é a porta de entrada para Ambilight + Hue. Observe que não estamos falando do Hue Sync , que precisa de uma caixa separada, estamos falando da capacidade integrada das TVs Philips Ambilight.

Há algumas coisas que você vai precisar. Em primeiro lugar, você precisará de uma TV Philips Ambilight compatível . Isso abrange a maioria dos modelos Ambilight dos últimos anos. Usamos o premiado Philips OLED 806 ao escrever este guia.

Em seguida, você precisará de um Hue Bridge - e desejará a versão mais recente do Bridge, em vez da geração anterior, que não suporta tantas funções. É importante ressaltar que é a TV que precisa se conectar ao Bridge para se conectar ao sistema Hue.

Finalmente, você precisará de algumas luzes Hue. Estas precisam ser luzes coloridas, pois é a cor que você está espalhando. Se você tiver apenas lâmpadas Lux/brancas, não poderá usá-las. O sistema também funciona com tiras de luz Hue se você estiver planejando uma instalação maior. Observe que, se você estiver começando do zero, poderá economizar algum dinheiro comprando um kit inicial, incluindo lâmpadas e o Bridge.

Antes de começar, há alguma preparação que você precisa cuidar. Antes de tudo, você precisa ter certeza de que suas lâmpadas Hue estão todas configuradas e conectadas à ponte. Você precisará instalar o aplicativo Hue em seu telefone, mas na verdade não precisa disso para o link para o Ambilight.

Em segundo lugar, você precisará certificar-se de que sua TV está configurada e conectada à sua rede.

O ponto de partida é na sua TV:

1. Vá para as configurações da sua TV - isso geralmente é encontrado pressionando o botão home.

2. Vá para Ambilight > Extensão Ambilight > Ambilight+Hue e selecione "Configurar".

É aqui que você configurará a conexão com as luzes Hue.

3. Aperte o botão Iniciar e sua TV irá procurar o Hue Bridge.

4. Uma vez que o Bridge é detectado, você terá que selecioná-lo e será guiado através da conexão com o Bridge, pressionando o botão.

5. Você será convidado a conectar lâmpadas Hue compatíveis da lista na TV.

6. Selecione as lâmpadas e elas piscarão para mostrar que estão ligadas.

No entanto, esse não é o fim do processo, pois você ainda precisa configurar essas lâmpadas para garantir que elas se comportem corretamente com a TV.

7. Selecione a lâmpada vinculada na lista para Configurar agora.

8. A lâmpada piscará e você confirmará que é a lâmpada correta.

9. Em seguida, você pode definir a localização relativa à TV e ao brilho.

10. Repita para quaisquer luzes Hue adicionais.

As melhores ofertas de casas inteligentes para o Amazon Prime Day 2020: alto-falantes, câmeras, aspiradores de pó e muito mais Por Cam Bunton · 14 Outubro 2020 Receba as últimas ofertas em marcas de casa inteligente, incluindo Amazon Echo, Ring, Arlo e muito mais.

A configuração é importante, pois você precisa informar à TV onde estão as luzes em relação à imagem principal para que ela possa combinar as cores. O brilho também significa que você pode ter um efeito mais sutil mais longe da TV, para que não fique ofuscado pelas luzes em outros lugares da sala.

É possível usar Ambilight+Hue, mas também fazer com que o Hue funcione independentemente. Ao olhar no aplicativo Hue, você verá que essas lâmpadas são rotuladas como "sincronizadas" - então elas estão sendo controladas por outra coisa (neste caso, a TV), quando a TV está ligada.

Mas quando a TV está desligada, essas lâmpadas são liberadas novamente para funcionar normalmente.

Isso significa que você ainda pode ter uma configuração Hue em uma sala sem ser limitado pela TV quando a TV estiver desligada. Por exemplo, se você tiver o Hue em sua sala de estar, poderá ligar esse grupo e ele funcionará normalmente - é somente quando você liga a TV Ambilight que essas lâmpadas serão tomadas pela TV.

Você pode facilmente ter algumas lâmpadas que funcionam apenas com o Ambilight, deixando a iluminação da sala separada - e isso é fácil de controlar através do aplicativo Hue e da configuração que detalhamos acima em uma TV Philips Ambilight.

Escrito por Chris Hall.