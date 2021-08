As lâmpadas LED de última geração da Philips podem durar até 50 anos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Signify anunciou novas e aprimoradas lâmpadas LED de classe A sob amarca Philips que dão um grande passo em frente em eficiência e vida útil.

Projetadas para atender aos novos regulamentos de rotulagem da UE, as novas lâmpadas consomem 60 por cento menos energia do que as lâmpadas LED Philips padrão e duram até 50.000 horas.

Com base em uma média de 3 horas de uso por dia em ambiente doméstico, essas lâmpadas podem durar quase 50 anos.

As novas lâmpadas estarão disponíveis em 40W e 60W equivalentes e virão nas versões branca (3000k) ou branca fria (4000k), para que você possa escolher a temperatura da luz que deseja obter.

Os novos regulamentos de rotulagem da UE entram em vigor a 1 de setembro de 2021, altura em que estas novas lâmpadas são colocadas à venda, com a versão de 40W a custar € 8,99 e a versão de 60W a custar € 9,99.

"Com este avanço tecnológico, criamos nossa lâmpada com maior eficiência energética neste formato, enquanto mantemos a mesma alta qualidade de iluminação LED a que nossos clientes estão acostumados", disse Michael Rombouts, líder da unidade de negócios lâmpadas LED e luminárias da Signify.