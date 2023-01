Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Signify anunciou um par de novos produtos durante o CES 2023, com uma nova luz de parede descendente e um interruptor de discagem por toque para estar disponível nos próximos meses.

O primeiro a ser lançado será a luz de parede descendente Philips Hue Resonate. Ela oferece luz branca e colorida quente a fria e brilha para baixo a partir de uma parede externa (daí o nome).

Dessa forma, ela pode iluminar um pátio ou área da porta frontal para que seja segura e acolhedora. Você também pode estreitar a luz com um clipe incluído para um triângulo de iluminação mais focado.

Ela estará disponível a partir de 24 de janeiro no Reino Unido, ao preço de £109,99.

O interruptor Philips Hue Tap dial com mini montagem virá mais tarde, em 14 de março, por £44,99.

Ele efetivamente fornece uma forma alternativa ao interruptor de discagem com torneira existente, já que a nova montagem é redonda em vez de quadrada. O mini-montador também é mais versátil, assim você pode colocar o controle remoto de iluminação sem fio em mais lugares, mesmo em superfícies magnéticas - tais como uma geladeira.

Finalmente, Signify anunciou uma data de lançamento no Reino Unido para a lâmpada de mesa portátil hue Go da Philips. Revelado pela primeira vez no verão passado, o dispositivo de £139,99 pode ser colocado em qualquer lugar, pois tem sua própria bateria recarregável de 48 horas.

Ele estará disponível a partir de 21 de fevereiro de 2023.

Escrito por Rik Henderson.