EE Pocket-lint Awards 2022: Dispositivo doméstico inteligente do ano

(Pocket-lint) - Houve alguns bons avanços no setor de casas inteligentes nos últimos anos, e especialmente mais recentemente com o lançamento da Matter, o que deve significar, espera-se, que os dispositivos - não importa a marca - funcionam melhor juntos.

A categoria Dispositivo doméstico inteligente no EE Pocket-lint Awards 2022 é, portanto, uma categoria difícil. É claro que você tem novos dispositivos que foram lançados e são excelentes, mas você também tem dispositivos domésticos inteligentes que existem há anos e estão continuamente melhorando através de novos recursos de software e compatibilidade.

Você também tem tudo, desde lâmpadas inteligentes até aspiradores de pó robotizados, então esta é uma categoria muito ampla em comparação com as outras e as indicações na categoria de Dispositivos Domésticos Inteligentes para 2022 foram excepcionais. No entanto, só pode haver um vencedor.

Dispositivo Doméstico Inteligente do ano: Philips Hue

A Philips Hue pode não ser nova como plataforma, mas está em contínua expansão com alguns produtos fabulosos e quando se trata de iluminação inteligente em casa, ela está em uma liga totalmente diferente de sua concorrência. A amplitude de escolha disponível, aliada à infinidade de recursos entregues fazem da Philips Hue uma vencedora muito digna desta categoria - novamente. Ela também venceu no ano passado.

A Philips Hue não é de forma alguma a iluminação inteligente mais barata disponível, mas é boa. A Philips Hue Bridge também é compatível com a Matter, o que significa que todas as lâmpadas e acessórios estão também, protegendo sua casa no futuro, bem como iluminando-a.

Altamente elogiado: Ponto Ecológico da Amazônia (5ª geração)

O Amazon Echo Dot (5ª geração) leva para casa o Altamente Recomendado Pocket-lint Awards deste ano. É um ponto de entrada fantástico no sistema Alexa, oferecendo todas as mesmas capabilidades que seus irmãos maiores e mais caros, mas com um novo e melhorado locutor que significa que soa melhor do que nunca.

Pode ter sido batido até o primeiro lugar pela Philips Hue, mas o Amazon Echo Dot (5ª geração) é um dispositivo doméstico genuinamente brilhante e nós o recomendamos de todo coração a qualquer um que procure um pequeno Echo.

O melhor do resto

A Philips Hue levou a coroa vencedora e a Amazon Echo Dot (5ª geração) ficou em segundo lugar nesta categoria, mas não nos esqueçamos dos outros indicados verdadeiramente excelentes. O Arlo Pro 4 é uma câmera sólida que oferece ótimo desempenho e uma abordagem muito flexível, enquanto a câmera do Google Nest Cam com Holofote oferece segurança e iluminação em um belo pacote em comparação com as ofertas tradicionais.

O iRobot Roomba J7+ é um excelente aspirador de robô. Ele oferece um desempenho de limpeza surpreendente, juntamente com algumas características excelentes que resultam em um robô que simplesmente, bem, funciona, enquanto o Ring Video Doorbell 4 é uma opção verdadeiramente fantástica para qualquer porta frontal e oferece mais do que o suficiente para justificar a opção por ele em vez do modelo de nível de entrada.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

