Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles de nós que investiram em tornar nossas casas inteligentes provavelmente terão acrescentado uma tomada inteligente a nossas decorações de temporada de férias, para ligar e desligar automaticamente as luzes da árvore de Natal, mas agora a Philips Hue tem outra opção a ser considerada este ano.

As luzes de corda Philips Hue Festavia não podem ser ajustadas apenas para ligar e desligar remotamente ou através de um assistente de voz, elas podem ser ajustadas para várias cores na mesma matriz.

Um conjunto inclui 250 mini LEDs inteligentes que podem ser usados para decorar a árvore ou pendurados em outro lugar da casa. Eles são controlados através do aplicativo Hue e podem mudar de cor, ser escurecidos ou programados usando seu smartphone.

Eles também podem ser sincronizados com música usando a integração Spotify e Samsung SmartThings, para realmente começar a festa. As luzes piscarão, escurecerão e clarearão com o tempo com músicas ou listas de reprodução.

Além das habituais habilidades de mudança de cor Hue, as luzes Festavia podem ser usadas com um novo recurso no aplicativo - Sparkle. É um efeito que também funciona com outras luzes Hue e cria um ambiente cintilante.

"Estamos constantemente inovando para expandir as maneiras como os usuários podem experimentar a iluminação em suas casas", disse Jasper Vervoort, o líder de negócios da Philips Hue at Signify.

"Estamos muito orgulhosos de apresentar nossas novas luzes de fio inteligentes, uma inovação pela qual muitos usuários de todo o mundo têm esperado". Com as luzes de corda Philips Hue Festavia, qualquer pessoa pode criar uma experiência de iluminação pessoal durante a estação festiva. As casas vão se iluminar como nunca antes".

As luzes de corda Philips Hue Festavia estarão disponíveis a partir de 15 de novembro no Reino Unido, ao preço de £139,99.

Escrito por Rik Henderson.