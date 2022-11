Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O sistema de iluminação Philips Hue será em breve compatível com a Matter, graças ao suporte adicionado à Ponte Hue através de uma atualização de software no início do próximo ano.

Isso significa que suas lâmpadas Hue e acessórios funcionarão em breve sem problemas com outros produtos domésticos inteligentes Matter de vários fabricantes, salvo algumas exceções. A caixa de sincronização HDMI Hue Play da Philips e o botão de discagem Philips Hue Tap Dial Switch não suportarão a última versão do padrão Matter, mas poderão adotar uma variante posterior no futuro.

No entanto, eles ainda funcionarão com o resto de seus produtos Philips Hue. É só que eles podem ser mais complicados de operar com alguns dispositivos de terceiros.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Ponte Hue já está agora certificada Matter, enquanto o patch do software chegará no primeiro trimestre de 2023. Os consumidores não deverão ter que fazer muito após a atualização - especialmente se você usar o Hue App, Google e integrações da Amazon - embora eles tenham que reiniciar seus sistemas para conectá-lo via Matter ao HomeKit da Apple.

O suporte à Matter permitirá que o Hue funcione com muitos sistemas que não funciona atualmente. Um exemplo é que você poderia mudar seu humor de iluminação para se adequar à reprodução Spotify.

O novo padrão foi assinado por empresas em todo o espectro da casa inteligente e conectado e, ao unificar a conexão, pode tornar a comunicação entre todos os seus dispositivos inteligentes muito menos dolorosa.

Escrito por Rik Henderson.