(Pocket-lint) - A Philips Hue teve uma série de anúncios na feira de tecnologia IFA em Berlim, incluindo novas lâmpadas na forma de lâmpadas lightguide e lâmpada de vela de filamento.

As lâmpadas Lightguide são projetadas para serem uma peça de afirmação e vêm em três formas, compreendendo um grande globo, elipse e triangular. Todas as três apresentam um tubo interno distinto que difundirá a luz em qualquer cor e todas elas oferecem um acabamento de vidro refletor.

Cada uma das lâmpadas Lightguide oferece um brilho de até 500 lúmens, que é dimerizável até 0,2% e todas elas funcionarão com outras lâmpadas e características da Philips Hue, incluindo Cenas. Elas apresentam um encaixe edison, embora exista também um pingente com um cordão de tecido enrolado disponível em preto e branco que é projetado para complementar as lâmpadas.

A lâmpada de vela de filamento tem o mesmo design que a lâmpada de vela de filamento atual, embora agora seja oferecida em ambiente branco, o que significa que é possível escolher entre milhares de tonalidades de luz quente a fria regulável.

As lâmpadas Philips Hue Lightguide estarão disponíveis no Reino Unido a partir do quarto trimestre e custarão entre £74,99 e £89,99. Os cabos suspensos Lightguide custarão £49,99.

Enquanto isso, a lâmpada Philips Hue Filament Candle Candle em White Ambience estará disponível a partir de 13 de setembro no Reino Unido e custará £39,99 por uma ou £59,99 por uma embalagem de duas unidades.

Escrito por Britta O'Boyle.