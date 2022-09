Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Philips Hue anunciou uma série de produtos na feira de tecnologia IFA em Berlim, bem como algumas atualizações de software, incluindo um recurso de automação chamado Mimic Presence.

O recurso - como o nome sugere - automaticamente fará com que pareça que alguém está em casa quando ligado, em vez de você ter que configurar vários horários e rotinas para vir quando você estiver fora de sua casa.

O recurso de Presença Mímica exige que você selecione os quartos e as luzes específicas quando você o configurar, bem como as Cenas se você quiser, e então ele fará todo o resto automaticamente, com as luzes ligadas e desligadas em vários quartos ao longo do período em que você estiver fora.

Você pode escolher se deseja que as luzes se acendam ou se apaguem continuamente ao longo do dia ou somente quando estiver escuro. Se você tiver outras configurações automáticas, o recurso de Presença Mímica também funcionará ao lado dessas. Teria poupado muito tempo e energia a Kevin McCallister se este recurso já existisse em 1990.

Junto com o recurso Mimic Presence, a Philips Hue também anunciou que fundiria seu aplicativo Hue Sync no principal aplicativo Philips Hue, que qualquer um com a Philips Hue Play Gradient Strip ficará entusiasmado. Os usuários serão capazes de controlar sua Play Gradient Strip a partir da aba Sync do aplicativo quando o recurso for lançado mais tarde no quarto trimestre.

O recurso Mimic Presence chegará em setembro como uma atualização de software, embora nenhuma linha de tempo específica tenha sido oferecida até agora.

Escrito por Britta O'Boyle.