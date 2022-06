Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Signify anunciou vários novos produtos e características que virão em breve para a linha Philips Hue.

Os destaques incluem um par de inovações para a marca de iluminação inteligente - uma lâmpada de mesa portátil e o sistema de iluminação de esteiras totalmente personalizável.

O candeeiro de mesa Philips Hue Go foi projetado para ser colocado e movido para qualquer lugar, dentro e fora de casa. Ele apresenta uma pega de silicone e oferece até 48 horas de duração da bateria entre as cargas.

Ele também vem com uma base de carga e diferentes ambientes de iluminação pré-definidos podem ser pedalados usando apenas o botão da lâmpada.

Ela estará disponível a partir do final do verão no Reino Unido, com preço de £129,99.

O sistema de iluminação de pistas Philips Hue Perifo é uma nova linha da marca. É composto de trilhos individuais que se encaixam para fazer um trilho cortomisável que pode ser instalado em um teto ou parede. Você pode então encaixar suas luzes inteligentes na via disposta, para posicioná-las como quiser - sejam holofotes, pingentes, barras de luz ou tubos de luz.

A calha começa em £44,99, com uma unidade de fornecimento de energia disponível por £84,99 e luzes com suporte Perifo- que vão de £99,99 a £259,99. O sistema também irá liberar o final do verão.

Para acompanhar estes produtos e as lâmpadas e sistemas de iluminação existentes da Philips Hue, um novo interruptor de toque Hue está disponível agora por £44,99. Ele tem quatro botões com controle para até três divisões ou zonas em casa. Há uma função de controle de escurecimento disponível, com a velocidade que você gira o botão ajustando a iluminação respectivamente,

Outras duas (não portáveis) lâmpadas Hue Signe em carvalho agora também estão disponíveis - uma para uma mesa, outra para o chão. Enquanto o aplicativo Philips Hue ganha um novo estilo Sunrise wake-up.

Esta transição da luz azul para a suave luz laranja para acordá-lo calmamente pela manhã.

E finalmente, o aplicativo Hue agora vem com um modo de demonstração para que os potenciais clientes possam experimentar algumas de suas características antes de adicionar uma solução Hue a sua casa.

Escrito por Rik Henderson.