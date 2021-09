Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips Hue, por meio de sua controladora Signify, revelou as principais adições à sua programação neste outono, juntamente com algumas mudanças bem-vindas em seus aplicativos e serviços, como parte do que normalmente seria um evento IFA.

A maior mudança para os usuários existentes do Hue, desde que tenham um Hue Bridge e não estejam usando apenas conexões Bluetooth para controlar suas luzes, é uma nova parceria com o Spotify. Isso permitirá que você configure uma sincronização fácil de luz entre sua casa inteligente e sua música.

Em primeira instância, a nova integração funcionará hoje para os usuários do aplicativo Philips Hue 4, antes de se tornar amplamente disponível para todos em outubro, e torna um processo anteriormente complicado muito fácil, dando a você grandes pulsos de iluminação ambiente, se você tiver uma gama particularmente ampla de lâmpadas - embora funcione apenas com lâmpadas coloridas, não com modelos de ambiente branco.

Outra atualização de software torna suas cenas personalizadas um pouco mais impressionantes, adicionando dinamismo a elas, permitindo a transição da iluminação automaticamente por longos períodos de tempo - perfeito para ajustar durante um dia de trabalho e mais fácil de configurar do que uma rotina personalizada.

Há também uma série de novos produtos de iluminação, incluindo um novo tubo de luz gradiente Philips Hue Play projetado para ficar acima ou abaixo de sua TV para iluminação sincronizada na parede atrás dela, e revisões totalmente novas da popular lâmpada de filamento opções que agora apresentam modos de ambiente branco para permitir que você escolha a intensidade e o tom de sua luz.

Apesar de todas as lâmpadas de ambiente brancas e brancas, na verdade, novas opções de 1100 e 1600 lúmen foram adicionadas para permitir que você obtenha luzes mais brilhantes se precisar delas, novamente ampliando sua utilidade potencial.