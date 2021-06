Lançado o aplicativo Philips Hue 4.0, reconstruído do zero

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Philips Hue atualizou seu aplicativo móvel para tornar mais fácil o controle de sua iluminação inteligente.

Disponível a partir de hoje, 3 de junho, e lançando globalmente na próxima semana, o aplicativo Philips Hue 4.0 adiciona mais de 100 novos recursos ou ajustes. Ele também tem um design refinado e torna muitas configurações populares mais rápidas e fáceis de acessar.

O aplicativo foi reconstruído "do zero", disse Pocket-lint durante uma apresentação na mídia.

Ele tem uma aparência mais robusta e mais fácil de ver com novos toques, incluindo barras de cores na tela inicial escurecendo ou ficando mais claras, dependendo da iluminação real do ambiente.

O aplicativo é mais rápido, então se você alterar a iluminação usando um dispositivo separado, ele mostrará instantaneamente as alterações no aplicativo também - em vez de 10 a 20 segundos atrás, como antes.

Há um novo botão contextual em todas as telas que abrirá um menu para permitir que você classifique e crie zonas com mais facilidade. Além disso, as cenas e as luzes agora são mostradas na mesma página de blocos para colocar os controles na frente e no centro sem que você tenha que vasculhar diferentes guias ou menus.

Um novo recurso importante adiciona a funcionalidade de casa e fora introduzida na última geração. Agora você pode ter configurações de geocerca com base em vários usuários, para que as luzes não mudem ou apaguem quando o titular da conta principal deixar a área. Agora, ele também procura outros usuários que ainda estão dentro da geocerca.

Por último, foi adicionado um modo de configuração de entretenimento que lhe dá um melhor controle geral da iluminação de uma sala inteira, com opções de altura para alterar os tons de suas lâmpadas dependendo do toque de um dedo.

A nova versão do aplicativo Philips Hue está disponível para iOS e Android agora, embora possa levar uma semana para atualizar em sua localização.

Escrito por Rik Henderson.