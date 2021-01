Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Philips Hue overlord Signify anunciou o próximo lançamento de um suporte de interruptor de parede, permitindo aos usuários transformar qualquer interruptor de luz em um que seja realmente inteligente, em vez de uma lâmpada.

O dispositivo resolve um dos problemas mais antigos da iluminação inteligente: ou seja, se você instalar uma lâmpada inteligente em um encaixe controlado por um interruptor burro, desligar o interruptor efetivamente corta o sinal morto e o elemento inteligente é perdido. O mais recente gadget de Hue aborda esse problema básico, mas incapacitante na origem, transformando o receptáculo em um switch inteligente conectado que ainda pode gerenciar cenas e comandos, estejam tecnicamente "desligado" ou "ligado".

O suporte de interruptor de parede não tornará suas lâmpadas normais inteligentes, infelizmente - e, portanto, atua um pouco diferente da solução alternativa que muitas pessoas usam com plugues inteligentes para controlar iluminação estúpida - mas funcionará com dispositivos Hue.

Também funcionará por muito tempo, alimentado por uma bateria que dura cerca de cinco anos, segundo a Signify. No entanto, considerando que você terá que pegar sua chave de fenda e substituí-la manualmente após esse tempo, a longa duração da chave é praticamente uma necessidade.

O dispositivo que economiza luz custará US $ 39,95 / £ 39,95 quando for lançado na Europa nesta primavera, antes de ser lançado nos Estados Unidos durante o verão. Você também pode dobrar e comprar um pacote de dois por uma taxa ligeiramente reduzida de $ 70 / £ 70.

A empresa também encontrou tempo para anunciar mais alguns dispositivos, embora sejam reconhecidamente menos inovadores.

Agora há outro recurso de iluminação externa a ser considerado no Hue, o Amarant ($ 169,99 / £ 149,99), que pode ser instalado na lateral de uma casa, cerca viva, cerca ou caminho. É essencialmente uma versão superdimensionada da Philips Hue Play Bar, medindo 31 polegadas e no máximo 1.400 lumens. Já está disponível para compra na Europa, mas os dos EUA terão que esperar até março.

O switch Philips Hue Dimmer também foi ligeiramente ajustado. O dispositivo, que os usuários podem montar na parede com uma fita adesiva e também retirar o módulo controlador para controle manual, não recebeu nenhuma alteração funcional, mas seu formato foi um pouco refinado. É mais barato também, pelo menos na Europa, indo de £ 24,99 para £ 19,99, onde será lançado em 26 de janeiro, antes do lançamento em 23 de fevereiro do outro lado do lago.

Escrito por Conor Allison.