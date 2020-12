Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O blog de iluminação inteligente, HueBlog, revelou os primeiros detalhes de uma atualização do interruptor do dimmer Philips Hue, que está previsto para chegar em janeiro de 2021.

Como ávidos usuários de iluminação inteligente Philips Hue, temos uma abundância de interruptores dimmer instalados, então a perspectiva de um reprojetado despertou nosso interesse.

No entanto, o switch dimmer 2021 não é especialmente diferente da geração atual. Como você pode ver pelas fotos que vazaram, o design anterior de quatro botões - ligar / aumentar o brilho / diminuir / desligar o brilho - se tornará um design de três botões, apresentando liga / desliga em um, com um botão de aumentar / diminuir o brilho abaixo.

O novo botão liga / desliga é recuado para facilitar a localização no escuro, o que é uma jogada sensata. No entanto, o botão de desligar da geração atual desaparece no lugar de uma grande área de marca Hue - que, dada a localização em casa, parece excessiva aos nossos olhos.

O que mais gostaríamos de ver mudanças, entretanto, é em relação ao software. No momento, um interruptor dimmer pode ser atribuído a cinco funções, que podem ser alternadas usando o botão liga, mas não podemos ver como isso será possível com um interruptor liga / desliga tudo-em-um. A menos que a área com a marca Hue acabe sendo um quarto botão programável para rotinas e pré-ajustes - o que seria um ótimo toque.

Há rumores de que o novo interruptor de dimmer Philips Hue chegará durante a CES 2021 no início de janeiro. Se haverá mais produtos de iluminação para acompanhá-lo, teremos que esperar para ver.

Escrito por Mike Lowe.