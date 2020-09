Philips Hue apresenta o Play gradiente lighttrip, uma espécie de Ambilight do tipo faça você mesmo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Philips Hue revelou uma nova coleção de lâmpadas e lâmpadas conectadas inteligentes para adicionar à sua já ampla gama de produtos. O grande ponto de discussão, no entanto, é a lighttrip gradiente Philips Hue Play.

Embora tecnicamente não seja o Ambilight - uma tecnologia de iluminação ambiente reativa adicionada às TVs carro-chefe da Philips - a maneira mais fácil de pensar nisso é como um conjunto Ambilight que você cola na sua própria TV.

Philips Hue disse que a tecnologia empolgante nesta faixa de luz é o elemento gradiente. Isso significa que cada pixel ou LED individual pode ter uma cor diferente atribuída a ele, permitindo gradientes suaves entre as cores.

Se você conectá-lo ao Sync Box Philips Hue e conectá-lo à sua TV, console e / ou set-top box, o Gradient Lightstrip reage às cores na tela.

Você também pode adicioná-lo à sua configuração Philips Hue existente e adicionar ao efeito agrupando-o com lâmpadas e lâmpadas Hue adicionais. Dessa forma, ele pode se tornar parte de um ambiente coeso de sala inteira.

A viagem de luz gradiente é projetada de forma a maximizar a luz projetada na parede atrás da TV, de modo que as luzes são posicionadas em um ângulo de 45 graus de distância da parte traseira da TV e o método de montagem é projetado especificamente para caber em um Aparelho de TV, com os clipes pretos se misturando ao plástico preto que está na maioria dos aparelhos de televisão.

Estará disponível em outubro para TVs de 55 polegadas, 65 polegadas e 75 polegadas, com preços a partir de £ 159 / € 179 e aumentando gradativamente para os conjuntos maiores.

Embora a Philips Hue não tenha dito explicitamente em quais produtos usaria essa tecnologia de gradiente no futuro, há uma sensação de que eu poderia usá-la mais do que apenas faixas de iluminação de fundo de TV para oferecer iluminação de gradiente mais personalizável em toda a casa.

Claro, a faixa de luz não foi o único produto anunciado pela empresa. Há uma versão totalmente nova do Iris, que é uma lâmpada independente projetada para ser um recurso atraente em um ambiente, bem como para revestir uma parede com luz.

Sua base transparente permite que a luz sutil chegue à superfície em que se encontra, enquanto edições limitadas com cores metálicas adicionam um apelo estético, não oferecido por muitos outros fabricantes de lâmpadas inteligentes.

Há também a grande luz suspensa Ensis, que é uma longa tira de luz que fica pendurada no teto, projetada para iluminar uma mesa de sala de jantar, mas com dois painéis de luz controláveis.

A parte superior - para iluminar o teto - e a parte inferior - para iluminar a mesa - podem ser configuradas com cores e brilhos diferentes.

A Philips Hue também está expandindo sua linha de lâmpadas de filamento de aparência clássica para apresentar uma lâmpada maior estilo Edison e uma grande lâmpada em forma de globo. Outras lâmpadas mais antigas estão sendo atualizadas para oferecer suporte a Bluetooth.

A nova gama de lâmpadas e lâmpadas estará disponível em toda a Europa a partir do início de outubro, com preços variando dependendo se você vai para lâmpadas individuais ou lâmpadas full-on ou pendentes.

Não são apenas as luzes sendo atualizadas. A Philips anunciou uma nova parceria com as fechaduras inteligentes August / Yale, para que você possa automatizar rotinas que são ativadas simplesmente trancando ou destrancando a porta da frente. Portanto, você pode desligar todas as luzes ou colocá-las no modo afastado simplesmente saindo de casa pela manhã.

Escrito por Cam Bunton.