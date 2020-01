Philips Hue anuncia uma série de novas luzes externas, adiciona novos recursos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Philips Hue apresentou um novo conjunto de luzes externas para adicionar à sua infinidade de opções existentes, e muitos trabalham sem o Hub, que antes era uma necessidade da gama de lâmpadas inteligentes da empresa.

Primeiro, há o Lily XL, que é essencialmente uma versão maior de seus holofotes anteriores. Também é mais poderoso, adicionando mais luz à sua configuração externa.

Há também o Econic, que se parece com o seu caminho tradicional, exceto com a adição de inteligência Philips Hue para controle conveniente da Internet através do aplicativo Philips Hue.

Outras opções atualizadas incluem o Aparecer, que é uma luminária cilíndrica que dispara feixes afiados de luz para cima e para baixo contra sua parede, e o Atrair, que irradia um arco de luz.

Há o Dayo, Nyro e Resonate também, cada um oferecendo diferentes efeitos de iluminação em diferentes estilos.

Essas não são as únicas atualizações oferecidas pela Philips Hue durante a CES 2020. O fabricante de residências inteligentes - além de lançar dois novos isqueiros internos - adicionou novas funcionalidades à Hue Play HDMI Sync Box .

Usando sua voz - com Siri, Amazon Alexa ou Google Assistant - você pode ativar e desativar a caixa de sincronização com um comando vocal ou até mesmo controlar sua caixa de sincronização com o controle remoto infravermelho da TV.

Depois de configurá-lo no aplicativo, você poderá ativar ou desativar e alternar as portas HDMI.

Adicione isso ao fato de que agora você pode controlar suas zonas criadas personalizadas usando um sensor de movimento ou um interruptor mais não ofuscante, e sua casa inteligente ficou muito mais conveniente.

As lâmpadas externas estarão disponíveis a partir deste mês (preços entre US $ 130 e US $ 140), com algumas sendo lançadas um pouco mais tarde no ano. Vale a pena verificar a disponibilidade aqui para ver quais modelos estão sendo lançados em sua região e quando.