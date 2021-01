A próxima empresa de Carl Pei é Nothing

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Carl Pei finalmente anunciou qual será seu próximo empreendimento. A próxima empresa do cofundador da OnePlus se chama Nothing. Não mesmo.

O ex-chefe da OnePlus revelou que a ideia por trás do nome da marca e sua filosofia é criar tecnologia que se mistura quase invisivelmente em nossas vidas e não atrapalha. Daí o moniker Nothing.

“Acreditamos que a melhor tecnologia é bela, mas natural e intuitiva de usar. Quando suficientemente avançado, deve desaparecer no fundo e parecer nada. ”

Temos certeza de que isso não significa produtos que são literalmente invisíveis, mas sim fala sobre dispositivos fáceis de usar que não são pesados ou frustrantes.

O único ingrediente chave que falta no anúncio - revelado pelo The Verge - é exatamente quais produtos Carl Pei pretende lançar sob esta nova marca de consumo. Nada literalmente anunciou nada.

Tudo o que sabemos é que haverá "dispositivos inteligentes" e que o fabricante começará com "categorias mais simples", o que provavelmente não significa smartphones e TVs complicados.

Em uma entrevista anterior, Pei mencionou produtos de áudio e música especificamente, fazendo parecer que os primeiros produtos podem ser fones de ouvido, mas nada foi especificamente mencionado no anúncio de imprensa de hoje.

Ela planeja vender hardware, isso é certo, e em entrevista ao The Verge, Pei afirmou que a empresa provavelmente ganhará dinheiro com hardware e software no futuro.

O hardware incluirá componentes "feitos sob medida" desde o início e ajudará a marca a se destacar de seus concorrentes para que seus produtos se destaquem da multidão. Provavelmente deveríamos ler isso como: você não vai confundi-los com AirPods.

Os primeiros produtos Nothing chegarão às prateleiras no primeiro semestre deste ano, então provavelmente teremos uma imagem mais clara do que é exatamente o Nothing nos próximos meses.

Escrito por Cam Bunton.