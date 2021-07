Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nokia fez uma entrada surpreendente na casa inteligente, combinando-se com o SmartLabs para lançar uma gama de produtos de iluminação inteligente.

Em vez da rota típica de lâmpadas, faixas de luz e luzes externas, porém, a gigante finlandesa está se concentrando no núcleo - um conjunto de interruptores de luz inteligentes que transformarão seus acessórios existentes de regulares em conectados.

Com a nova linha Nokia Smart Lighting, incluindo um paddle e um interruptor dimmer, um teclado multifuncional de quatro botões, uma tomada e uma ponte, os usuários são livres para transformar toda a sua configuração de iluminação.

Naturalmente, assim que um desses switches inteligentes for configurado, também haverá controle disponível por meio do aplicativo Nokia Smart Lighting. E para completar o círculo inteligente, a compatibilidade com Alexa e Google Assistant também está disponível.

De acordo com a Nokia, há algo na linha para substituir todos os tipos diferentes de interruptores - então, seja um interruptor de um pólo da sala de estar, um par de lâmpadas plugáveis no quarto ou um interruptor de corredor de quatro pólos, você está coberto.

O que é particularmente notável sobre o sistema Nokia Smart Lighting é que ele pode, graças ao SmartLabs, funcionar em uma rede de malha dupla. Usando radiofrequência e conexões de linha de energia para ajudar a alimentar os interruptores, mesmo quando o Wi-Fi estiver desligado (ou se o interruptor de energia estiver desligado), isso deve resultar em conexões muito mais consistentes e confiáveis.

Adicionar o Nokia Smart Lighting Bridge disponível também fornece ao usuário um maior controle off-line.

Dado que a gama é cara, no entanto - com os quatro interruptores inteligentes, teclados e tomadas variando entre US $ 54,99 - US $ 59,99 - pode ser melhor economizar seu dinheiro, a menos que você realmente deseje os recursos do Bridge.

A variedade agora está disponível no site da Nokia. Infelizmente, não há notícias sobre lançamento internacional ainda, mas, dado que se trata de um empreendimento totalmente novo para a empresa, isso não é totalmente surpreendente.

Se a linha começar a ter sucesso, porém, temos certeza de que não demorará muito para que possamos testar a contribuição única da Nokia para a casa inteligente.

