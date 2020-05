Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nintendo parece estar avançando mais uma vez com seus planos para uma linha de produtos de "qualidade de vida".

Um projeto de paixão do falecido Satoru Iwata, quando ele era presidente da empresa japonesa, a ideia de a empresa se ramificar foi aparentemente arquivada por seu sucessor, Tatsumi Kimishima, em 2015.

No entanto, uma nova patente foi descoberta - registrada pela Nintendo em setembro passado e publicada em 14 de maio de 2020 - que mostra que a Nintendo ainda está mantendo o sonho vivo. Literalmente.

A patente foi encontrada no site japonês Nintendo e mostra um dock para celular que funciona como rastreador do sono.

Ele pode detectar padrões de sono através da respiração e rastreamento de pulsos, e pode projetar imagens em uma parede ou teto, o que pode "levar o usuário a adormecer ou acordar". Também pode mostrar uma imagem de avaliação de quão bem o usuário dormiu.

Como este é um produto da Nintendo, também inclui um mini-jogo para ajudar o usuário a adormecer através da repetição, como um jogo de quebra-cabeça.

Obviamente, para todas as patentes que acabam se transformando em produtos reais, existem milhares arquivadas a cada ano que nunca vêem a luz do dia.

Mas, considerando o quão alto a Nintendo está alcançando no momento, graças ao enorme sucesso do Switch , pode ser o momento certo de se ramificar para outros dispositivos inteligentes. Certamente mais do que quando o conceito apareceu pela primeira vez, no meio da crise do Wii U.