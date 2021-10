Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netgear revelou o primeiro sistema de roteador de malha Wi-Fi 6E da empresa, e ele custará US $ 1.500 nos Estados Unidos antes de vir para o Reino Unido também quando for lançado no final deste ano.

O sistema vem com um roteador principal com dois satélites adicionais para que você possa estender sua cobertura por toda a sua casa - esse é o propósito de uma rede mesh, afinal.

squirrel_widget_6149627

Se por acaso você mora em uma mansão absoluta ou apenas deseja ter a rede Wi-Fi mais potente possível, você pode comprar satélites adicionais por $ 600 cada para estender sua cobertura ainda mais.

Quanto às especificações principais além do suporte para Wi-Fi 6E, a Netgear promete os rádios de banda 2,4 GHz, 5 GHz e, claro, 6 GHz mais avançados tecnologicamente, que a empresa diz que oferecerão “velocidades aumentadas de até 30 por cento com a série Orbi RBKE960 devido aos designs de antena e rádio WiFi atualizados do sistema ”.

Isso significa que mesmo seus dispositivos mais antigos e menos avançados de 2,4 GHz e 5 GHz ainda verão alguns aumentos sérios de velocidade. E isso vem ao lado do fato de que o ponto principal desses roteadores Wi-Fi 6E mais avançados é que, em vez de sistemas tradicionais executando duas redes - uma de 2,4 GHz e uma de 5 GHz - o Orbi transmite 16 fluxos de Wi-Fi.

Há uma banda dedicada de 2,4 GHz que é projetada para se conectar exclusivamente a dispositivos domésticos inteligentes, enquanto outra banda de 5 GHz é fixada para atuar apenas como um comunicador entre o roteador principal e seus satélites que o acompanham.

A Netgear promete suporte para até 10 Gbps sem fio, mas no final das contas isso não é nada mais do que um recurso à prova de futuro, considerando que o acesso a qualquer coisa próxima a uma conexão de 10 Gbps de um provedor de internet é praticamente impossível.

E, finalmente, quase comedicamente, a Netgear está oferecendo o Orbi em uma opção de cor de “edição limitada” - preto.

O Orbi está disponível para pré-venda no site da Netgear nos EUA e estará disponível para pré-venda no Reino Unido "em breve".

As melhores ofertas do Google Home e Nest Hub para julho de 2021 Por Chris Hall · 13 Outubro 2021