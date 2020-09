Arlo Essential XL Spotlight Camera promete 1 ano de vida útil da bateria com uma carga completa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Arlo cresceu muito com a mais recente adição à sua linha, adicionando o Arlo Essential XL ao seu portfólio de dispositivos de segurança doméstica.

A categoria Essential foi projetada para se destacar da oferta Pro, focar no essencial e fornecer câmeras a preços um pouco mais acessíveis.

A grande venda da nova câmera XL é a duração da bateria, com Arlo afirmando que ela durará um ano com uma única carga. Claro que há uma ressalva sobre isso, pois vai depender das configurações que você usa e da frequência de captura - mas se você estiver constantemente recarregando sua câmera Arlo, o XL pode reduzir o número de cargas pela metade.

Como resultado, esta câmera é mais longa do que a Essential Spotlight Camera regular , mas as outras especificações permanecem praticamente as mesmas: ela oferece uma resolução de 1080p, possui uma lente grande angular de 103 graus e oferece zoom digital de até 12x.

O uso de um "holofote" LED na frente significa que ele pode iluminar em condições de escuridão para fornecer vídeo colorido à noite, ao mesmo tempo que oferece visão noturna baseada em infravermelho.

Ele oferece áudio bidirecional para que você possa falar ou desafiar intrusos, ao mesmo tempo em que oferece uma instalação sem fio como o resto da família Arlo. Existe a opção de conexão direta a uma rede Wi-Fi, ou isso pode se conectar a um SmartHub para ingressar em uma configuração Arlo existente .

O que é surpreendente sobre a nova Essential XL é que ela custa apenas US $ 20 a mais que a câmera Essential menor, então pode muito bem provar ser uma escolha popular. No momento, está em pré-encomenda nos Estados Unidos, esperamos um lançamento mais amplo no Reino Unido em 2021.

Escrito por Chris Hall.