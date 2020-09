Arlo lança uma campainha de vídeo essencial sem fio para competir com o Ring

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Arlo anunciou um novo modelo de campainha com vídeo em sua linha Essential, e esta versão da campainha solta os fios.

Arlo já tem uma campainha com vídeo, mas precisava ser conectada à fiação existente para funcionar. Para muitos, isso é uma barreira para a instalação, se você ainda não tiver feito isso, porque provavelmente vai custar mais do que a própria campainha.

A nova campainha de vídeo sem fio Arlo Essential faz exatamente o que diz na lata, oferecendo uma campainha de vídeo que se conecta diretamente ao seu Wi-Fi e pode funcionar com uma bateria recarregável.

Ele mantém um ângulo de visão de 180 graus e um aspecto 1: 1, projetado para permitir que você veja mais do que está acontecendo na sua porta.

Os alertas chegarão diretamente ao seu telefone, onde você poderá ver quem está na porta e também ter uma conversa bidirecional com essa pessoa. Você também terá a opção de usar respostas pré-gravadas, para que possa dizer aos visitantes o que fazer se você não puder atender o toque pessoalmente.

Como outros produtos Arlo, haverá alertas de movimento, visão noturna e suporte a HDR, enquanto também se integrará com Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Haverá também um lançamento do Arlo Chime em 2021, que também se conectará diretamente ao Wi-Fi, para que você não dependa do seu telefone, a campainha pode apenas tocar o sino da sua casa.

A campainha de vídeo sem fio Arlo Essentail será compatível com o Arlo Smart, desbloqueando os recursos de IA, como detecção de animais ou pacotes, por uma taxa mensal.

A campainha de vídeo Arlo Essential Wire-Free será lançada primeiro nos Estados Unidos, com pré-encomendas abertas em varejistas como a Best Buy e entregas previstas para o período do feriado. Vai custar $ 199,99.

Escrito por Chris Hall.