Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Arlo se estabeleceu como um grande player no mercado de segurança doméstica, oferecendo uma variedade de câmeras conectadas. O Arlo Essential expande essa gama, chegando a fornecer o que Arlo chama de "necessidades básicas de segurança".

Isso é em parte um reflexo da capacidade crescente dos dispositivos Arlo recentes , que aumentaram os recursos inteligentes, oferecendo resoluções mais altas, mas a preços mais altos com a necessidade de uma assinatura em alguns casos também.

A Arlo Essential é uma câmera sem fio 1080p com um refletor LED integrado, que pode iluminar quando detecta movimento, ao mesmo tempo que possui um alto-falante e microfone integrados, para que os proprietários possam falar com intrusos ou disparar um alarme de seus telefones.

Ao contrário da maioria das outras câmeras de Arlo, a Essential não precisa de um hub para se conectar. Em vez disso, ele pode se conectar diretamente ao Wi-Fi, alertando o proprietário por meio do aplicativo do smartphone. Se você já for um cliente Arlo, também poderá emparelhar a câmera com uma estação base Arlo para maior alcance.

Como outras câmeras Arlo, a Essential é à prova de intempéries, então você pode literalmente simplesmente instalá-la e deixá-la fazer o que quer. Arlo afirma que a bateria dura 6 meses, mas isso vai depender de quanto movimento ela detecta e assim por diante.

Você pode expandir a funcionalidade com uma assinatura Arlo Smart, que adiciona reconhecimento de IA e 30 dias de armazenamento online para arquivos de vídeo capturados.

O Arlo Essential estará disponível a partir de 7 de setembro por £ 129,99.

Escrito por Chris Hall.