Como assistir à Netflix no Nest Hub e no Nest Hub Max

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os displays inteligentes Nest Hub e Nest Hub Max do Google já permitem a transmissão de vários serviços de streaming como Disney + e NOW TV do seu smartphone para eles e, a partir de 21 de julho, o Netflix será incluído na lista.

A compatibilidade com a Netflix está sendo lançada no Nest Hub e no Nest Hub Max em todo o mundo, permitindo que os usuários com uma assinatura da Netflix reproduzam filmes, programas de TV e documentários diretamente no display inteligente do Nest, além de transmitir o serviço a partir de um smartphone.

Veja como configurar e começar a assistir Ozark ou The Irishman em sua tela inteligente Nest enquanto prepara o jantar.

Melhores próximos programas de TV e filmes no Netflix, Disney + e mais

Melhores serviços de streaming de vídeo nos EUA: seu guia completo

Você precisará ter a versão mais recente dos aplicativos Google Home, Google Assistant e Netflix para começar. Para verificar se você possui, acesse a App Store em dispositivos iOS ou a Google Play Store em dispositivos Android.

Quando você estiver atualizado, siga estas etapas para ativar o Netflix no Nest Hub ou no Nest Hub Max:

Vincule sua conta Netflix no aplicativo Google Home ou no Google Assistant (etapas abaixo) Diga "Ei, Google, abra o Netflix" para rolar pelo conteúdo do seu monitor inteligente e reproduzir algo com um toque Diga "Ei, Google, reproduza [nome do seu programa favorito no Netflix]" para começar a transmitir no seu monitor inteligente imediatamente Abra o aplicativo Netflix no seu smartphone e toque no ícone de transmissão e selecione seu monitor inteligente na lista

Você pode pausar, reproduzir ou pular adiante perguntando ao Google e, para aqueles com um Nest Hub Max, o Quick Gestures funcionará para que você possa pausar e retomar a exibição da Netflix olhando para o Hub Max e levantando a mão.

Para vincular sua conta Netflix ao Nest Hub ou Nest Hub Max, siga as etapas abaixo.

Abra o aplicativo Página inicial do Google Toque em Configurações Role para baixo até Vídeo na seção Serviços Toque em Link abaixo do ícone Netflix Confirme Vincular conta no pop-up Preencha os detalhes de login e pressione Entrar e vincular Selecione o perfil ao qual você deseja vincular o seu monitor inteligente Nest Selecione Confirmar

Você também pode vincular sua conta Netflix ao seu display inteligente Nest, usando o aplicativo Google Assistant . Para usar o aplicativo Google Assistant, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo Google Assistant Toque no ícone da sua conta no canto superior direito Verifique se a guia Serviços está selecionada Toque em Vídeos e fotos Siga as etapas de 4 a 8 acima.

Se você deseja alterar o perfil do Netflix vinculado ao seu Nest Hub ou Nest Hub Max, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo Página inicial do Google Toque em Configurações Role para baixo até Vídeo na seção Serviços Toque em Gerenciar no ícone Netflix Selecione Alterar perfil Selecione o perfil do Netflix para o qual você deseja alterar Selecione Confirmar

Para alterar o perfil usando o aplicativo Google Assistant:

Abra o aplicativo Google Assistant Toque no ícone da sua conta no canto superior direito Verifique se a guia Serviços está selecionada Toque em Vídeos e fotos Siga as etapas 4-7 acima

Para obter mais dicas e truques sobre como usar o Nest Hub ou o Nest Hub Max e aproveitar ao máximo, consulte nosso recurso de dicas e truques da Página inicial do Google .