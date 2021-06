A Netatmo está oferecendo promoções do Prime Day na maior parte de sua gama de casas inteligentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de casa inteligente Netatmo tem vários produtos disponíveis por meio de ofertas do Prime Day e nós os detalhamos para você abaixo.

Você também pode ver todas as ofertas do Netatmo na Amazon UK .

• Estação meteorológica Netatmo Smart Home - economize £ 48,99, agora £ 101: Monitore o ambiente interno e externo em tempo real. Receba alertas em seu smartphone quando a qualidade do ar se deteriorar e monitore as mudanças no ambiente com facilidade. Veja esta oferta na Amazon

• Netatmo Smart Indoor Camera - economize £ 66, agora £ 113: Esta câmera possui reconhecimento facial e pode enviar alertas em tempo real para o seu smartphone. Veja a oferta na Amazon

• Netatmo Smart Outdoor Camera - economize £ 127, agora £ 192: Nós amamos essa câmera quando a analisamos. Uma câmera inteligente que também funciona como um holofote. Além disso, não tem custos de assinatura, envia alertas em tempo real e pode dizer a diferença entre pessoas, veículos e animais. Clique para ver o negócio

• Netatmo Smart Smoke Alarm - economize £ 26, agora £ 63,74: outra adição brilhante para sua automação residencial. Este alarme de fumaça inteligente dispara um alarme de 85 dB em caso de incêndio, enviando uma notificação imediata ao smartphone do usuário. Ele tem uma bateria que dura 10 anos também. Veja a oferta na Amazon

Escrito por Dan Grabham. Edição por Adrian Willings.