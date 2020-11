A Netatmo está oferecendo ofertas da Black Friday na maior parte de sua gama de casas inteligentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de casa inteligente Netatmo tem vários produtos disponíveis nas vendas da Black Friday e nós os detalhamos para você abaixo.

Você também pode ver todas as ofertas do Netatmo na Amazon UK .

A primeira é a Smart Home Weather Station, que analisa o ambiente interno e externo em tempo real, envia alertas para o seu smartphone quando a qualidade do ar se deteriora e permite monitorar as mudanças no ambiente.

squirrel_widget_148428

Depois, há o termostato inteligente, projetado por Philippe Starck, que economiza energia para você.

squirrel_widget_148606

Também está à venda a Smart Radiator Valve, que complementa o Smart Thermostat. Eles são usados para controlar a temperatura de cada ambiente, a qualquer momento.

squirrel_widget_3704953

Passando para a segurança, a Smart Indoor Camera possui reconhecimento facial e pode enviar alertas em tempo real para o seu smartphone.

squirrel_widget_134670

A Smart Outdoor Camera, que também envia alertas em tempo real. A câmera pode dizer a diferença entre pessoas, veículos e animais.

squirrel_widget_336177

O Smart Smoke Alarm dispara um alarme de 85 dB em caso de incêndio, enviando uma notificação imediata ao smartphone do usuário. Ele tem uma bateria que dura 10 anos também.

squirrel_widget_167122

Finalmente, o Monitor Inteligente de Qualidade do Ar Interno ajuda a criar um ambiente mais saudável medindo a qualidade do ar, os níveis de umidade, temperatura e ruído.

squirrel_widget_194644

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido

Escrito por Dan Grabham.