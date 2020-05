Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netatmo anunciou uma nova câmera doméstica inteligente ao ar livre com uma sirene para ajudar os hóspedes indesejados na baía.

A câmera ao ar livre Netatmo Smart de nome simples parece ser uma atualização para a presença Netatmo . Uma câmera doméstica inteligente já fantástica que adoramos quando a revimos em 2019.

Esta nova câmera promete oferecer notificações em tempo real de problemas em casa, bem como a inteligência para distinguir entre pessoas, animais e veículos. Ele será capaz de saber se uma pessoa está se aproximando da casa ou já está no seu jardim, se um cachorro está solto ou se um carro parou na entrada.

Os usuários serão notificados pelo aplicativo que os acompanha e terão a opção de verificar as imagens ao vivo e ativar remotamente a sirene de 105dB, se necessário.

A Netatmo Smart Outdoor Camera pode ser aprimorada para não bombardear você com alertas, mas apenas informar sobre eventos importantes. Você pode criar zonas de alerta para detectar movimento, por exemplo, perto de uma área importante, como uma porta, portão ou trilha.

Ele também possui uma câmera 1080p com lente grande angular de 100 graus e um alcance de 20 metros. Como seria de esperar, ele também possui visão noturna infravermelha para monitorar a segurança de sua casa à noite. Como a Presença Netatmo, esta nova câmera também possui uma luz embutida para que possa iluminar sua propriedade e ser usada para impedir hóspedes indesejados ou ajudá-lo a chegar à sua porta com segurança quando voltar para casa à noite.

Outro destaque deste é que ele vem sem um custo de assinatura. As imagens capturadas são armazenadas em um cartão MicroSD incluído que é criptografado e pode ser carregado no Dropbox ou no seu próprio servidor FTP. Tenha alguma compatibilidade com o Apple HomeKit , o Amazon Alexa e o Google Home e você terá um pouco de bom gosto em casa inteligente.

Netatmo diz que a câmera é fácil de instalar e se conectar à sua rede Wi-Fi também. Ele foi construído para suportar as provações e atribulações do exterior, com proteção contra intempéries e um corpo de alta resistência.

A Netatmo Smart Outdoor Camera estará disponível a partir de 9 de junho com duas versões disponíveis. Você poderá comprar a versão equipada com sirene por £ 319,99 ou sem a sirene por £ 269,99.