Google conserta velocidades terríveis do Nest Wifi Pro para algumas pessoas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google diz que corrigiu um problema que viu alguns usuários do Nest Wifi Pro reclamarem de velocidades de download terríveis e confirmou outro bug de teste de velocidade.

O problema de velocidade de download foi notado quase que imediatamente por qualquer pessoa que estava usando o Google Nest Wifi Pro com um sistema PPPoE, particularmente em algumas partes da Europa. Essas pessoas relataram velocidades de download bem abaixo do que esperavam considerando sua conexão de fibra e as capacidades do próprio Nest Wifi Pro.

Esse problema agora deve ser resolvido, diz o Google. Uma nova atualização também inclui "melhorias gerais de estabilidade e desempenho", o que é tão vago quanto possível. Mas quem não desfruta de uma estabilidade ou melhoria de desempenho de vez em quando?

Curiosamente, o Google também diz que os resultados dos testes de velocidade podem não ter sido corretos de qualquer forma, com aqueles cujas conexões são mais rápidas do que 500Mbps provavelmente impactados. A empresa diz que, embora o teste de velocidade incorporado no Nest Wifi Pro ainda possa relatar um resultado incerto, a produção no mundo real não é afetada. A correção? "Use um aplicativo de teste de velocidade alternativo de seu telefone ou computador, diz o Google.

Além de tudo isso, o Google diz que também corrigiu um problema relacionado ao suporte do Thread Border Router, bem como aplicou outras correções de conectividade não especificadas.

Se você tem lutado com suas próprias velocidades Nest Wifi Pro e tem fibra super-rápida, agora pode ser uma boa hora para ter certeza de que está executando a versão mais recente do software do sistema.

Escrito por Oliver Haslam.