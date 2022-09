Google lançará novos dispositivos Nest em seu evento Pixel 7

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Enquanto todos os olhos serão treinados na série telefônica emblemática do Google no evento de lançamento do Pixel 7 em outubro, o Google disse que os telefones não serão os únicos produtos a serem revelados no anúncio.

Em sua página de anúncios do evento, a empresa diz que também estará mostrando "os mais recentes dispositivos domésticos inteligentes da Nest".

-

Dado seu uso da palavra "apresentar", podemos presumir com relativa segurança que este será o novo hardware, ainda não anunciado e não apenas uma atualização de seus produtos mais recentes.

Quanto ao que esses novos dispositivos do Nest podem ser, não temos certeza. 9to5Google, que detectou esta frase e a relatou, sugere que poderiam ser alguns produtos diferentes.

Isso pode significar que veremos uma segunda geração de Nest Doorbell com fio, bem como um sistema de rede/router Wifi Nest com capacidade Wi-Fi 6E. Longe da marca Nest, também é sugerido que poderíamos ver um novo dongle de TV Chromecast HD, mais barato.

Com o Wi-Fi 6E sendo a nova "coisa" em conectividade sem fio para a casa, é uma aposta segura para o Google adicionar esta conectividade de futuro à casa.

O sistema de malha Eero da Amazon já o oferece, e já vimos vários fabricantes de smartphones e laptops como Huawei e Samsung começarem a implementar suporte para esta banda Wi-Fi de 6GHz em seus dispositivos móveis.

Até agora, porém, ele vem com algo de uma taxa Wi-Fi 6E anexada, portanto, se ele for lançado, não ficaríamos surpresos de ver o sistema Wifi do Nest ficar um pouco mais caro.

Escrito por Cam Bunton.