(Pocket-lint) - As campainhas de vídeo do Google Nest têm várias características úteis a bordo, desde reconhecer rostos familiares até oferecer a capacidade de criar zonas de atividade, o que significa que você não será alertado toda vez que alguém passar por sua casa se você não quiser estar.

Mas para aqueles que têm um alto-falante de Casa ou Ninho do Google, há também um recurso chamado Anúncios de Visitante que, uma vez configurado, verá seus alto-falantes lhe dizerem quando alguém estiver na sua porta de entrada, e se for um rosto familiar salvo, que também está na sua porta de entrada. Displays inteligentes também mostrarão uma transmissão ao vivo da campainha de sua porta.

Veja aqui como configurar os anúncios de visitantes nas campainhas de vídeo do Google Nest, seja no modelo com ou sem fio.

Siga os passos abaixo para configurar os anúncios de visitantes para sua campainha de vídeo do Google Nest. Você só receberá anúncios de visitantes em seus alto-falantes e displays se eles estiverem configurados na mesma casa que sua campainha no aplicativo Home do Google, então tenha isto em mente.

Abra o aplicativo Home do Google Toque e segure a campainha de sua porta Toque na engrenagem de ajuste no canto superior direito Troca de notificações por voz

Abrir o aplicativo Nest Toque e segure a telha do seu dispositivo. Toque na engrenagem de ajuste no canto superior Toque em Anúncios dos Visitantes Para pesquisar no Google a opção sobre

Se você quiser desligar temporariamente os anúncios dos visitantes, você pode usar a opção Não Perturbe no seu Google Nest Video Doorbell e todos os anúncios serão pausados.

Escrito por Britta O'Boyle.