Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google disponibilizou suas câmeras de segurança Nest mais recentes para compra.

Anunciada em agosto , a Nest Cam (com fio) e a Nest Cam com holofote agora podem ser compradas na Google Store em vários países.

Ambos estão disponíveis em outros varejistas - como a Best Buy nos EUA. É provável que mais lojas no Reino Unido os vendam a tempo.

A Nest Cam (com fio) é uma pequena câmera de segurança de estante para o interior de uma casa. Ele pode gravar em até 1080p a 30 quadros por segundo. Há também HDR e visão noturna a bordo.

As melhores ofertas do Amazon Echo para julho de 2021 Por Dan Grabham · 5 Outubro 2021

Tal como acontece com todas as câmeras 2021 Nest, tem AI a bordo para detectar pessoas, animais e veículos sem a necessidade de uma assinatura baseada na nuvem. O armazenamento também está incluído no próprio dispositivo, que pode armazenar as últimas três horas de gravações de vídeo.

Ele custa £ 89,99 no Reino Unido, US $ 119,99 nos Estados Unidos e vem em quatro cores: neve, linho, nevoeiro e areia - o último com uma base de madeira de bordo.

squirrel_widget_5814931

A Nest Cam com holofote também é mais inteligente do que antes e faz grande parte do processamento no dispositivo. Vem com duas lâmpadas LED (2400 lumens) que podem ser utilizadas na detecção de movimento, mas também como iluminação exterior geral, graças a uma ligação eléctrica com fios.

Assim como a Nest Cam (com fio), ela pode gravar imagens 1080p 30fps em HDR, incluindo no modo de visão noturna.

A Nest Cam com holofote custa £ 269,99 / $ 279,99.

squirrel_widget_5814960