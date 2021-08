Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode estar prestes a revelar alguns novos dispositivos Nest se o último vazamento for alguma indicação. A empresa parece ter revelado algumas novas câmeras de segurança Nest e uma nova campainha a bateria Nest em seu próprio site.

As imagens e páginas foram retiradas, embora não antes de The Verge fazer algumas capturas de tela , nos dando uma ideia do que podemos esperar.

Não havia data de lançamento na Google Store, e os links sob as imagens das novas câmeras de segurança e campainha não levavam a uma página de informações do produto, mas as imagens e nomes ainda denunciavam um pouco.

Google / The Verge

Com base na listagem da Google Store, haverá uma nova Nest Cam combinada com bateria interna / externa, uma Nest Cam com holofote, uma nova Nest Cam interna com fio e uma campainha Nest alimentada com bateria. Todas as adições, se forem anunciadas, preencherão algumas grandes lacunas para o Google na frente de segurança e permitirão que ele concorra melhor com empresas como a Ring e outras empresas, como a Arlo .

As Nest Cams são ótimas, assim como a campainha Nest Hello , mas as opções alimentadas por bateria de ambas definitivamente permitirão que o Google atinja mais casas. A instalação de uma campainha nem sempre é uma opção para alguns, enquanto uma câmera alimentada por bateria oferece mais flexibilidade em termos de posicionamento.

Por enquanto, não há informações sobre quando - ou mesmo se - esses produtos serão lançados, embora, como foram listados no próprio site do Google, esperamos um lançamento em breve.