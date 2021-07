Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google começou a migrar recursos do app Nest para o app Google Home há algum tempo e, conforme o processo continua, uma nova atualização para o app Google Home mostra alguns ótimos recursos para a campainha com vídeo Nest Hello .

A atualização mais recente - que é a versão 2.40.1.10 na Google Play Store e 2.40.104 na App Store - apresenta os recursos Quick Responses e Quiet Time adicionados ao aplicativo Google Home para o Nest Hello.

Anteriormente, esses recursos eram oferecidos apenas no app Nest, então, embora você pudesse ver uma transmissão ao vivo da campainha de vídeo e acessar algumas configurações por meio do app Google Home, como ligar ou desligar a câmera e falar pelo microfone, você tinha para abrir o aplicativo Nest separadamente para iniciar um período de silêncio, por exemplo.

O tempo de silêncio no Nest Hello permite silenciar o sino interno do Hello e os anúncios de visitantes por 30 minutos, uma hora, 90 minutos, duas horas ou três horas. Enquanto isso, as Respostas Rápidas permitem que os usuários obtenham o Hello para responder automaticamente com "Você pode deixar", "Estaremos com você" e "Não podemos atender a porta".

Para encontrar respostas rápidas e momentos de silêncio para o Nest Hello no app Google Home, siga as etapas abaixo.

Certifique-se de que seu app Google Home esteja atualizado Abra o app Google Home Toque em seu feed de vídeo Nest Hello na lista Toque em Mais no feed de vídeo ao vivo Toque em Tempo de silêncio ou Respostas rápidas

A atualização do app Google Home está sendo lançada no momento, então, se você ainda não a tem, acesse sua respectiva app store e veja se a atualização está disponível para forçar o download.