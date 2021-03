Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em um Nest Hub de segunda geração, que tem sido chamado de Nest Hub 2 . O dispositivo deveria suceder o Nest Hub de três anos e ficar ao lado do Nest Hub Max.

Colocamos os rumores das especificações do Nest Hub 2 contra o Nest Hub para ver o que deve mudar e quais são as possíveis diferenças.

Nest Hub: tela flutuante de 7 polegadas, base coberta de tecido, três cores

Nest Hub 2: mesmo design, quatro cores

O Google Nest Hub possui uma tela flutuante de 7 polegadas que fica em uma base de alto-falante coberta de tecido. Mede 178,5 x 118 x 67,3 mm e pesa 480g.

Na parte superior da tela LCD sensível ao toque há um Sensor de luz Ambient EQ e microfones de campo distante, enquanto a parte de trás da tela possui controles de volume e uma chave para ligar ou desligar o microfone. Também há uma porta de alimentação.

O Google Nest Hub 2 oferece um design semelhante ao Nest Hub, então esperamos ver uma tela flutuante com uma base coberta de tecido. Nenhuma especificação foi relatada ainda em termos de medidas, peso ou botões, mas como com o Nest Mini e o Google Mini , não esperamos uma grande mudança do hub original.

O Nest Hub vem nas opções de cores Giz e Carvão no Reino Unido, bem como uma opção em rosa nos EUA. Alega-se que o Nest Hub 2 estará disponível em quatro opções, porém, compreendendo preto, cinza e rosa e um azul claro.

Nest Hub: alto-falante de alcance total, matriz de dois microfones, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Nest Hub 2: melhorias de áudio, matriz de três microfones, Soli, Zigbee

O Google Nest Hub vem com um alto-falante de alcance completo, junto com um conjunto de dois microfones. Ele oferece suporte para Wi-Fi e Bluetooth 5.0 e tem Chromecast integrado e suporte para áudio em várias salas.

Espera-se que o Google Nest Hub 2 ofereça uma melhoria na qualidade de áudio, bem como uma mudança para uma matriz de três microfones, o que deve proporcionar uma experiência melhor ao usar o Google Assistant e colocá-lo em linha com o Nest Mini e Nest Audio .

Há rumores de que o Nest Hub 2 apresenta o chip Soli do Google , que pode ser usado para rastreamento de sono e controles de gestos, e também se fala do Zigbee , que negaria a necessidade de uma ponte separada ao controlar alguns dispositivos domésticos inteligentes.

Sem dúvida, o Wi-Fi e o Bluetooth estarão novamente a bordo para o Nest Hub 2, bem como o suporte para Chromecast e áudio para várias divisões.

Nest Hub: Google Assistant, modo Translator, controle de casa inteligente, música, YouTube, Netflix

Nest Hub 2: rastreamento do sono, controles por gestos

O Google Nest Hub oferece vários recursos, incluindo coisas como o modo tradutor, a capacidade de assistir Netlflix , controlar dispositivos domésticos inteligentes, ouvir música, assistir YouTube, ler notícias e tudo o que vem com o Google Assistant, é claro. Também pode ser usado como moldura digital.

Espera-se que o Nest Hub 2 ofereça tudo o que o Nest Hub atual oferece, mas com alguns recursos adicionais. Rumores afirmam que o Nest Hub será capaz de rastrear seu sono graças ao chip Soli quando estiver em uma mesa de cabeceira, que será vinculado ao Google Fit.

Também se fala que o Nest Hub 2 contará com controles de gestos como o Nest Hub Max, permitindo que você levante a mão para pausar uma faixa, por exemplo. Se o Zigbee estiver a bordo, o Nest Hub 2 também deve tornar os dispositivos domésticos inteligentes mais fáceis de conectar e controlar.

Com base nos rumores, espera-se que o Google Nest Hub 2 ofereça um design semelhante ao seu antecessor, mas faça melhorias no hardware e nos recursos.

Afirma-se que a qualidade do áudio vai melhorar, assim como a audição, e recursos como controles de gestos e rastreamento de sono devem tornar um dispositivo já ótimo, ainda mais útil.

Em termos de preço, tem havido relatórios conflitantes, com alguns sugerindo que o Nest Hub 2 custará aproximadamente o mesmo que o Nest Hub - que fica em torno de £ 80 no Reino Unido quando o Nest Hub não está à venda. Outros disseram que o Nest Hub 2 ficará entre o Nest Hub e o Nest Hub Max, o que pode colocar o preço do Nest Hub 2 mais perto de £ 150 no Reino Unido.

Você pode ler todos os rumores mais recentes em torno do Nest Hub 2 em nosso artigo separado , mas espera-se que seja anunciado "mais cedo ou mais tarde", portanto, fique atento.

Escrito por Britta O'Boyle.