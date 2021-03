Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google revelou o Nest Hub original - anteriormente Home Hub - smart display em 2018. O dispositivo de 7 polegadas habilitado para o Google Assistant foi seguido pelo Nest Hub Max maior em 2019, oferecendo uma tela maior e a adição de uma Nest Cam .

Porém, com três anos se passando, não é surpreendente ver rumores em torno de um sucessor do Nest Hub. Certamente, uma atualização é necessária, mesmo que o Nest Hub atual ainda seja um ótimo dispositivo.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o que chamaremos de Nest Hub 2.

Primeiro semestre de 2021

Preço semelhante ao Nest Hub

Conforme mencionado, o Google Nest Hub original foi lançado em outubro de 2018, portanto, embora os monitores inteligentes não sejam atualizados com a mesma regularidade que um telefone, provavelmente ainda será necessário fazer uma atualização.

Foi afirmado pelo Google 9to5 que o Nest Hub 2 está chegando "mais cedo ou mais tarde", mas nenhuma data de evento ou data específica foi divulgada ainda. Esperávamos isso no primeiro semestre deste ano, já que aparentemente passou pela FCC no início de janeiro.

O site também disse que o preço seria semelhante ao do modelo atual, embora um relatório diferente sugerisse que o novo modelo poderia ficar entre o Nest Hub atual e o Nest Hub Max. Para referência, o Nest Hub custa £ 79,99 no Reino Unido - embora esteja atualmente em oferta por £ 49 - e $ 89,99 nos EUA. O Nest Hub Max custa £ 219 no Reino Unido e $ 229 nos EUA.

Igual ao predecessor

Visor flutuante

Base de alto-falante revestida de tecido

Quatro cores

O Nest Hub tem uma tela flutuante de 7 polegadas que fica em uma base de alto-falante retangular coberta de tecido, e o Nest Hub Max compartilha esse design, mas em uma escala maior.

Foi alegado que o Nest Hub 2 manterá a mesma linguagem de design de seu predecessor, o que deve significar uma base de alto-falante coberta de tecido novamente, tela flutuante de 7 polegadas sem câmera e controles de volume na parte traseira da tela. O Google fez apenas pequenas alterações no design do Google Mini quando o substituiu pelo Nest Mini, então não é muito surpreendente ouvir que um design semelhante é esperado para o Nest Hub também.

As opções de cores mudam um pouco em relação às opções oferecidas no Nest Hub. Aparentemente, preto, cinza e areia / rosa permanecerão, mas a opção Aqua será substituída por um azul claro que é semelhante ao Sky do Nest Audio.

Atualização de qualidade de áudio

Três microfones de campo distante

Chip Soli

Zigbee

Apesar de o design aparentemente não mudar muito para o terceiro dispositivo Nest Hub, o hardware deve passar por uma atualização, como seria de esperar. De acordo com rumores, a qualidade do áudio será melhorada, o que não é surpreendente, já que o Google também fez algumas atualizações de boa qualidade de áudio no Nest Mini.

Diz-se também que há três microfones de campo distante a bordo, em vez dos dois oferecidos atualmente no hub original. Isso o colocaria no mesmo nível do Nest Mini e do Nest Audio, que oferecem três microfones de campo distante.

O chip de radar Soli do Google também está a bordo do Nest Hub 2. Esta é talvez a maior atualização de hardware, pois aparentemente será usada para rastreamento de sono e controles de gestos.

Também se falou de Zigbee a bordo. Zigbee é um protocolo de comunicação usado para dispositivos smarthome que podem ser encontrados em alguns dispositivos Echo da Amazon , eliminando a necessidade de uma ponte separada conectando dispositivos compatíveis ao seu roteador.

Rastreamento do sono usando Soli

Conecta-se ao Google Fit

Controles de gestos

Google Assistant

Como mencionado, afirma-se que o Nest Hub 2 virá com o chip de radar Soli do Google a bordo - que foi encontrado no Google Pixel 4 e 4 XL e também pode ser encontrado no Nest Learning Thermostat .

De acordo com relatos, o chip Soli será usado principalmente para rastrear o sono, que aparentemente vai se conectar com o Google Fit. O Google Nest Hub é provavelmente mais adequado para uma mesa de cabeceira devido ao seu tamanho menor, enquanto o Nest Hub Max é ótimo para uma cozinha, por exemplo. Se o Nest Hub 2 estava em uma mesa de cabeceira, o rastreamento do sono como um recurso faz sentido.

Diz-se que o Google está trabalhando para mostrar "resultados proativos de saúde e condicionamento físico" em Smart Displays, então pode ser que esse recurso seja lançado como o Nest Hub 2, mas chega ao Nest Hub e ao Nest Hub Max também.

Em termos de controles de gestos, o Nest Hub Max possui controles de gestos graças à sua Nest Cam integrada , permitindo que você faça coisas como levantar a mão para pausar a música, mas o chip Soli permitiria semelhante no Nest Hub 2 sem ter para adicionar uma câmera.

Além disso, esperamos naturalmente todos os mesmos recursos do Nest Hub atual em seu sucessor, incluindo coisas como o modo tradutor, a capacidade de assistir Netflix , previsão do tempo e notícias, a capacidade de controlar dispositivos domésticos inteligentes e o Google Assistant, é claro.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Google Nest Hub 2.

9to5 O Google informou que o design do próximo Nest Hub será semelhante ao modelo atual, mas com uma nova oferta de cores. A qualidade do áudio será aparentemente melhorada e haverá três microfones de campo distante ao longo de dois.

Haverá também a adição do radar Soli de acordo com o relatório, permitindo o rastreamento do sono - que se conectará ao Google Fit - e controle por gestos, afirma.

9to5 O Google informou que fontes familiarizadas com o assunto disseram que a próxima geração do Nest Hub usará o chip de radar Soli para rastrear o sono.

Um dispositivo com o codinome A4R-GUIK2 , classificado como "Dispositivo interativo", passou pela FCC. Pensa-se que seja um Nest Hub 2, com suporte Soli e Zigbee.

Escrito por Britta O'Boyle.