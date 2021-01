Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google silenciosamente interrompeu as vendas da Nest Cam IQ Outdoor , uma câmera de segurança externa de $ 399.

Recentemente, algumas pessoas notaram que a câmera de segurança estava fora de estoque em todo o mundo. Se isso está fazendo você se perguntar o que vem por aí para o Nest de propriedade do Google e sua linha de câmeras de acessórios para casa inteligente, há algumas boas notícias: o Google disse ao 9to5Google que “Nest continuará investindo em inovações” e que esses planos incluem especificamente uma “nova linha de câmeras de segurança "para 2021.

O Google também continuará a oferecer suporte às câmeras de segurança Nest existentes com atualizações que trarão recursos e patches de segurança.

Atualmente, o Google ainda oferece a Nest Cam interna de US $ 129, a Nest Cam IQ interna de US $ 299 e a Nest Cam externa de US $ 199. As câmeras IQ apresentam uma qualidade de vídeo aprimorada e recursos de IA, como reconhecimento de animais de estimação. Muitos dispositivos Nest, no entanto, estão ficando muito longos.

Portanto, a Nest definitivamente precisa atualizar seu portfólio, mas ainda não revelou detalhes sobre quando, exatamente, isso vai acontecer ou como será, incluindo o número de câmeras que planejou. Mas sabemos que a Nest está trabalhando em um novo Nest Hub, graças à FCC .

Entramos em contato com o Google para obter uma confirmação e informaremos quando e se soubermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.