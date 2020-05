Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As câmeras do Google Nest oferecem várias opções diferentes de qualidade de vídeo, permitindo que você escolha quanto da sua conexão à Internet é usada por elas para transmitir vídeo. Provavelmente, é desnecessário dizer, mas as configurações de qualidade superior usam mais largura de banda, enquanto as configurações de qualidade inferior usam menos.

Qualquer que seja a opção escolhida, sua câmera Nest e o aplicativo Nest ajustarão automaticamente sua resolução para trabalhar com a largura de banda disponível.

Por padrão, as câmeras Nest estão definidas para a opção de qualidade média, mas você pode alterá-lo facilmente no aplicativo Nest, seja aumentando ou diminuindo a qualidade, e é possível alterar a qualidade de cada câmera Nest individualmente. Aqui está como.

Depende da câmera Nest que você possui quanto às suas opções de qualidade de vídeo. A maioria das câmeras Nest oferece três configurações de qualidade de vídeo: Baixa, Alta e uma no meio. A campainha de vídeo Nest Hello , o Nest Hub Max e as câmeras Nest padrão têm três opções.

Você tem quatro opções no Nest Cam IQ e no Nest Cam Outdoor IQ , com uma opção extra entre Baixa e Alta.

Em termos de largura de banda, a configuração mais baixa nas câmeras com três opções visa usar 30 GB de largura de banda por mês. A opção intermediária tem como objetivo usar 120 GB por mês e a maior opção usar 300 GB por mês.

Para as câmeras com quatro opções de qualidade, a configuração mais baixa visa usar 100 GB por mês, enquanto a configuração mais alta visa 400 GB por mês, com cada configuração aumentando de 100 GB por mês.

Você pode querer um vídeo da mais alta qualidade no Nest Hello, mas pode achar que uma das configurações intermediárias ou mais baixas é mais que adequada para o Nest Cam IQ na sua sala de estar, por exemplo.

Para aumentar ou diminuir a qualidade do vídeo de suas câmeras do Google Nest, siga as etapas abaixo para cada câmera individual.

Abra o aplicativo Nest Role para baixo até a seção Câmeras Clique na câmera em que deseja alterar a qualidade do vídeo. Role para baixo até a seção Vídeo Clique em Qualidade e largura de banda Mova o controle deslizante para a posição desejada ou toque no círculo da configuração desejada Repita as etapas 3 a 6 para cada uma das câmeras Nest

Se você está procurando mais maneiras de ajudá-lo a tirar o máximo proveito de suas câmeras Nest, temos muitas outras dicas e truques em nossos recursos separados.