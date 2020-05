O Google está ativando a autenticação de dois fatores obrigatória para contas Nest

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google deu o passo que dizia estar chegando há algum tempo, ativando a autenticação de dois fatores obrigatória para usuários que efetuam login em suas contas domésticas inteligentes da Nest.

A alteração significa que os usuários terão que verificar sua identidade ao fazer login na conta do Nest usando um endereço de email - uma verificação que virá na forma de um email do Nest, contendo um código de seis dígitos a ser inserido para concluir o logon .

Se os usuários fizerem login usando uma Conta do Google, eles poderão concluir essa verificação por outros meios do Google, como o aplicativo do Google.

Conforme apontado pela postagem do blog que anuncia a mudança, o ajuste está sendo feito para maximizar a segurança pessoal das pessoas, sabendo que nem todos necessariamente escolhem uma senha tão forte quanto deveriam e que as pessoas geralmente precisam ser forçadas a usar duas fator de segurança. Obviamente, quando a rede acessada controla dispositivos domésticos inteligentes que podem incluir câmeras e sensores, a segurança adequada se torna ainda mais importante.

A política também está se espalhando por todo o mercado doméstico inteligente - em março, a Arlo anunciou que estava adotando uma política semelhante , que por sua vez havia sido precedida por empresas como Ring.

O Google diz que a alteração nos procedimentos de login do Nest acontecerá em maio para os usuários, embora não esteja claro se isso significa uma implementação escalonada ao longo do mês ou simplesmente que a chave será acionada para todos em um ponto indeterminado.

Até o lançamento, no entanto, nada deve mudar para os usuários que efetuam logon e, quando for lançado, as pessoas receberão um aviso para informá-los sobre a alteração.