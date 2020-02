Cortana perderá habilidades do consumidor em nova atualização do Windows 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft está afastando a Cortana de ser uma IA de consumo, aumentando assim a diferença entre ela e Alexa e o Google Assistant.

Por exemplo, na atualização mais recente do Windows 10, as habilidades do consumidor da Cortana estão oficialmente se despedindo. A Microsoft anunciou que a Cortana agora se concentrará principalmente nos recursos de produtividade, ajudando a gerenciar sua programação, enviar e-mails ou adicionar itens à sua lista de tarefas. Como parte dessas mudanças, a Microsoft está removendo a capacidade de controlar músicas, gerenciar uma casa inteligente e oferecer suporte a habilidades de Cortana de terceiros.

Adicione tudo isso e o assistente da Microsoft está perdendo muitas funcionalidades com esta atualização do Windows 10. Em vez de tentar rivalizar com o Alexa e o Google Assistant com recursos e habilidades sofisticados, a Cortana está melhorando o software da Microsoft neste momento. Você ainda poderá usar algumas funções inteligentes, como definir timers e ajustar configurações, por meio de voz ou texto - mas se você quiser tocar uma música ou desligar as luzes, estará sem sorte.

A Microsoft disse que sua Cortana atualizada será lançada para os usuários do Windows 10 ainda nesta primavera e que os novos recursos de produtividade serão lançados nos EUA primeiro. Também está removendo a Cortana do Microsoft Launcher no Android em abril.