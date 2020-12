Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple retirou seu novo padrão HomeKit Secure Video há mais de um ano, mostrando sua segurança e fidelidade, mas demorou muito para que o Secure Video realmente fosse usado por qualquer pessoa. Na verdade, a Logitech acaba de lançar o primeiro kit de consumo para usá-lo.

A nova campainha de vídeo com fio do Circle View tem um dos nomes mais descritivos que encontramos recentemente e faz exatamente o que diz na lata, além do fato de que não é muito circular, parecendo com qualquer outra campainha de vídeo. lá, o que não é crítica.

É uma campainha de vídeo projetada expressa e exclusivamente para usuários de HomeKit, funcionando apenas no sistema doméstico inteligente da Apple, e adota o Vídeo Seguro para aumentar a confiança. Ele tem uma lente grande angular que dispara em resolução de 1200 x 1600 com HDR. Uma pequena viagem de luz com flash também pode iluminar os visitantes à noite, enquanto a visão noturna deve melhorar essa visibilidade.

O HomeKit Secure Video significa que ele permite que você use o aplicativo Home da Apple para verificar os vídeos e ser notificado sobre os visitantes. O armazenamento de vídeo e o upload são feitos pelo iCloud.

Ele também se encaixa perfeitamente com a visão da Apple sobre sua biblioteca de fotos por meio do iCloud, para permitir um sistema de reconhecimento facial bacana baseado em suas fotos armazenadas, em vez de rostos aprendidos do zero.

Separadamente, você precisará de um hub HomeKit, seja um HomePod, iPad ou Apple TV, para usar a campainha Circle View - simplesmente ter um iPhone não vai resolver isso. Se for atraente, você pode comprá-lo agora por US $ 199 / £ 199 da Logitech .

