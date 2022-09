Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você sempre pode confiar na LG para animar uma feira de comércio IFA que de outra forma seria bastante comum. Ela introduziu alguns produtos fora da parede no passado e, na geladeira MoodUp, iluminou literalmente o evento de 2022.

Quando aberta, é uma geladeira grande, na maioria das vezes convencional ao estilo americano, com muito espaço para alimentos refrigerados e congelados. Mas quando fechada e ligada a uma aplicação inteligente que a acompanha, ela se torna algo bem diferente.

Tem-se falado muito sobre design modular no IFA deste ano, com a idéia de que sendo capaz de mudar o aspecto superficial de um dispositivo, ele pode prolongar sua vida útil. Ou, pelo menos, quanto tempo você quer que ele fique no canto de uma sala.

O MoodUp leva isso um passo adiante. Três de suas portas esportivas possuem painéis LED individuais que podem mudar de cor para se adequar à sua decoração ou, simplesmente, ao seu humor. Há 22 opções de cores para a seção da geladeira na parte superior, 19 para o freezer.

Também inclui a capacidade de piscar e trocar tonalidades como iluminação de discoteca. Sim, você pode realmente levar a festa para a cozinha.

Além disso, tem um alto-falante Bluetooth embutido e, além de tocar suas próprias faixas streamed, há 69 músicas curadas em oferta.

É claro que é tudo um pouco complicado, mas, a partir de nossa breve demo em Berlim, nós nos apaixonamos imediatamente pela idéia. Ela também foi bem implementada, com as opções de cores adicionando um senso de elegância e diversão a algo tradicionalmente apenas funcional.

Como em outros frigoríficos inteligentes LG atualmente, o MoodUp inclui uma porta Instaview, onde você pode ver os alimentos armazenados no lado direito do gabinete superior. Ele também funciona com o sistema de abertura que acende a luz sem ter que abrir a porta em si.

No entanto, esse não é realmente o objetivo desta geladeira divertida e amigável. Atualmente não sabemos quanto custará ou quando estará disponível para comprar, mas certamente estamos felizes por ela existir.

