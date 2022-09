A geladeira LG MoodUp tem portas LED que mudam de cor e toca música

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - LG fez alguns grandes anúncios na feira de tecnologia IFA em Berlim, incluindo um Styler ShoeCase e ShoeCare para seus treinadores de edição limitada, e uma geladeira LED com mudança de cor que também toca música.

O refridgerator MoodUp não só apresenta a tecnologia inteligente da empresa no interior para melhor frescor dos alimentos, mas tem painéis LED de portas com uma gama de opções de cores, bem como um alto-falante embutido para tocar suas faixas favoritas.

-

Usando o aplicativo ThinQ da LG, você pode escolher entre 22 cores para o painel superior da porta da geladeira MoodUp, e 19 cores para o painel inferior.

Também é possível personalizar a aparência do painel e refrescar o ambiente, aplicando vários temas. Estes vêm na forma de Temporada, Lugar, Humor e Pop, com Temporada replicando diferentes épocas do ano, como seria de se esperar, e Mood imitando uma sensação de bem estar usando cores suaves e suaves, de acordo com LG.

O alto-falante Bluetooth integrado tocará qualquer música que você escolher de um telefone, tablet ou laptop conectado e os painéis LED podem mudar de cor em sincronia com a música, se você quiser que eles mudem. Se você não quiser que sua geladeira se pareça com uma boate, você pode desligar os painéis de LED e ficará com um acabamento Lux Gray ou Lux White.

A geladeira LG MoodUp também apresenta o chip AI On-Device da empresa para aparelhos domésticos inteligentes, integrando AI e oferecendo coisas como reconhecimento de voz e conectividade Wi-Fi e Bluetooth.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

O preço e a disponibilidade da geladeira LG MoodUp ainda não foram anunciados.

Escrito por Britta O'Boyle.