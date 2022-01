Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG apresentou um par de lavadora e secadora na CES 2022 que apresenta a tecnologia Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD) da empresa, tecnologia de vapor e uma série de funções para tornar a lavanderia mais inteligente e, ousamos dizer, muito mais divertida.

A WashTower tem uma máquina de lavar na parte inferior e uma secadora na parte superior, com a lavadora capaz de detectar o tamanho da carga, o tipo de tecido e a sujeira das roupas, selecionando automaticamente a quantidade certa de detergente e ajustando o ciclo de acordo.

A máquina de lavar também possui tecnologia de vapor, enquanto o recurso Smart Pairing envia informações da lavadora para a secadora, recomendando o ciclo de secagem ideal.

O secador é o primeiro da empresa a oferecer sua tecnologia AI DD, adicionando controle de movimento preciso e selecionando automaticamente as melhores configurações para o cuidado do tecido e tempos de secagem mais rápidos. A tecnologia AI aprenderá sua rotina de lavanderia, enquanto um sensor infravermelho mede a temperatura das roupas na secadora e ajusta as configurações para garantir uma secagem uniforme.

A LG WashTower tem um design sem dutos para economizar espaço e requer menos folga com a parede traseira e possui portas de vidro escurecido, elementos decorativos cromados e acabamento em aço preto. Há um painel de controle central moderno e mínimo e a secadora usa a tecnologia de bomba de calor Dual para economizar energia.

A LG ainda não detalhou preços ou disponibilidade, mas esta é certamente uma maneira de tornar a lavanderia menos trabalhosa.