O forno e micro-ondas inteligentes da LG para 2022 contará com receitas ThinQ

(Pocket-lint) - Com seus novos modelos 2022 de eletrodomésticos, a LG espera tornar o seu tempo na cozinha ainda mais fácil. O LG InstaView Double Oven Range e o Over-the-Range Microondas são configurados para apresentar não apenas tecnologias de cozinha avançadas, mas também integração útil com o serviço LG ThinQ Recipe.

Esse serviço foi criado para oferecer uma experiência de usuário completa e conveniente que facilita encontrar receitas, planejar suas refeições e cozinhar com facilidade. Isso inclui acesso a mais de 10.000 receitas compráveis com um clique, onde você pode encontrar uma receita e comprar os ingredientes diretamente no aplicativo que o acompanha via Walmart ou Amazon Fresh .

Os próprios dispositivos de cozinha também oferecem muitas tecnologias interessantes. A Double Oven Range, por exemplo, conta com a tecnologia InstaView da empresa, o que significa que você pode ver o que está acontecendo dentro do forno com um toque duplo no vidro. As luzes internas acenderão e darão uma visão de como você está cozinhando, sem a necessidade de abrir a porta e deixar o calor escapar.

O forno 2022 também possui a tecnologia ProBake Convection que usa um controle inteligente e preciso de temperatura e fluxo de ar para cozinhar os alimentos de forma completa e rápida. Adicione a isso os modos Air Fry e Air Sous Vide, que oferecem a capacidade de fritar alimentos sem a necessidade de quantidades excessivas de óleo e criar pratos tenros e suculentos com facilidade.

Enquanto isso, o Forno Microondas LG Over-the-Range tem a tecnologia Steam Cook projetada para ajudar a cozinhar alimentos mais suculentos e saudáveis. Bem como um sistema de ventilação que promete reduzir os odores persistentes na cozinha.

Espera-se que mais informações sobre esses modelos sejam mostradas na exibição virtual da CES da LG em 5 de janeiro.