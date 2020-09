Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os grandes anúncios da LG na IFA 2020 deste ano em Berlim são seu sistema LG ThinQ Home conectado e um espelho inteligente que pode ser usado como a interface para toda a casa.

O LG ThinQ Home Concierge é um espelho grande e inteligente que, quando ativado, oferece uma experiência de usuário no estilo Apple Home para controlar todos os dispositivos inteligentes compatíveis que você possui - incluindo geladeiras inteligentes, aspiradores de pó robô e aquecimento doméstico.

Ele pode até ser usado para controlar um ponto de carregamento de um carro elétrico, para que você possa monitorar seu carro remotamente e configurá-lo para carregar.

O Home Concierge também pode monitorar o uso de energia da sua casa, desde que aparelhos e dispositivos estejam conectados a ele - talvez um medidor inteligente também.

Uma coisa que não descobrimos durante o evento para a imprensa (junto com os detalhes de preço ou disponibilidade) é o que acontece quando o hub está desligado e é apenas um espelho novamente - certamente as impressões digitais estarão claramente visíveis. Talvez a LG devesse construir um robô de polimento inteligente também?

O sistema LG ThinQ Home é muito parecido com as alternativas de casa inteligente da Apple e do Google, pois permite um controle fácil de todos os seus aparelhos e dispositivos por meio de uma interface simples.

Além do evento para a imprensa, a LG está hospedando um estande IFA virtual que você pode explorar na segurança do seu próprio PC. Você pode encontrar isso aqui .

Escrito por Rik Henderson.