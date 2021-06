Lenovo Smart Clock 2 adiciona dock de carregamento sem fio removível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O terceiro produto da linha Lenovo Smart Clock - depois do modelo original e, em seguida, do modelo Essential mais simples - adiciona um dock de carregamento sem fio destacável ao conjunto de recursos .

Isso torna o 2021 Smart Clock um pouco mais versátil como companheiro de cabeceira, sem mudar totalmente o que é tão atraente no produto em primeiro lugar: sua simplicidade.

Em sua essência, o Smart Clock 2 ainda é uma tela de 4 polegadas com algum acesso básico às suas rotinas diárias e controle de voz do Google Assistant, além de reprodução de música na saída de alto-falante integrada.

Este modelo aprimora esse conceito com seu dock de carregamento, que está incluído na caixa (nota: não em todos os mercados) , que se conecta ao dispositivo principal por meio de pinos de pogo. O dock, que fica embaixo e ao lado do relógio, integra uma luz noturna e uma almofada de carregamento sem fio Qi.

Há também um soquete USB-A na parte de trás do próprio dock de carregamento - ele foi removido do relógio autônomo desta vez - se você quiser conectar qualquer outra coisa para carregar com fio.

Como você pode ver pelas fotos, o novo Lenovo Smart Clock é um produto mais alto no geral, o dock tornando sua pegada inevitavelmente maior se você quiser usá-lo.

Mas estamos felizes que a Lenovo manteve as coisas relativamente simples, evitando adicionar qualquer coisa como uma câmera na mixagem, enquanto fornece mais espaço físico para os alto-falantes - o que, espero, terá melhor desempenho para este modelo atualizado.

O Lenovo Smart Clock virá nas opções de cores Shadow Black, Heather Grey e Abyss Blue, chegando em agosto de 2021, com um preço europeu de € 89,99.

Escrito por Mike Lowe.