Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Lenovo Smart Clock Essential é um daqueles que faz o que diz nos produtos de lata . É um relógio digital, com backup do Google Assistente, que o transforma em um alto-falante inteligente que mostra o tempo.

O Lenovo Smart Clock original , lançado em 2019, é um dispositivo baseado em tela sensível ao toque, capaz de exibir várias telas do Google Assistant. O Essential remove a capacidade da tela sensível ao toque, voltando ao essencial.

É, em certo sentido, um talkerclock, combinando as funções que você esperaria de um relógio de cabeceira ou de superfície de cozinha - hora, data, alarme - com recursos do Google Assistente, como ser capaz de ouvir rádio ou ver o clima anunciado.

O Smart Clock Essential possui grandes luzes LED, mas a tela pode ser regulada automaticamente para não incomodá-lo à noite - a menos que você deseje usá-lo como uma luz noturna, que é um recurso disponível.

Há um alto-falante de 3W integrado com dois radiadores passivos para aumentar o som, que prevemos que será muito parecido com o original - pequeno, mas capaz de ouvir um pouco de fundo ou acordar de manhã com suas músicas favoritas.

O Essential, assim como o full-fat Smart Clock, também possui um tecido soft-touch em seu exterior, conferindo ao design uma suavidade que se integrará em qualquer ambiente.

A chave para o Essential, claro, é seu preço: ele será vendido por € 59 quando for colocado à venda, o que o torna uma pechincha. No entanto, como observamos antes, o Relógio Inteligente original e melhor equipado costuma estar disponível pela metade do preço (tornando-o ainda mais barato).

Escrito por Mike Lowe. Edição por Dan Grabham.