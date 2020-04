Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Lenovo Smart Clock tem um nome um pouco estranho, mas se você é um fã do Google Assistant, esse monitor inteligente de 4 polegadas é perfeito como um dispositivo de cabeceira.

A boa notícia é que descobrimos algumas quedas de preço para este dispositivo em execução hoje, o que significa uma queda de 50%. Se você estava esperando para pegar uma ou apenas quer uma desculpa para comprar, ficará feliz em ver que pode comprar o Lenovo Smart Clock por US $ 39,99 na B&H ou você o encontrará por US $ 39,99 na Currys .

O Google fez uma escolha sensata quando decidiu não permitir que os fabricantes personalizassem sua experiência com o Google Assistant em telas inteligentes. Isso significa que optar pelo Lenovo Smart Clock oferece praticamente a mesma experiência de se você usar um dos Nest Hubs do Google, para que esse dispositivo Lenovo se encaixe perfeitamente em uma casa do Google.

Mas, no caso do dispositivo Lenovo, é muito menor, por isso é perfeito para quando você não quer uma ótima tela no caminho. Isso pode estar na sua mesa ou na mesa de cabeceira, permitindo que você converse com o Google para controlar sua casa, tocar música, definir alarmes e lembretes e muito mais.

A última vez que vimos um desconto como esse no Lenovo Smart Clock foi durante as vendas da Black Friday, então é quase uma pechincha.

