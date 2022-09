iRobot Roomba Combo J7+ pode aspirar e esfregar ao mesmo tempo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A iRobot revelou seu último Roomba robot a vácuo, o Roomba Combo J7+ e é aquele que dá um passo à frente ao poder aspirar e esfregar ao mesmo tempo, sem a necessidade de troca manual.

Seu sistema de esfregão é acoplado a um braço mecânico que pode balançar para cima e para longe do chão, descansando acima do vácuo quando não está em uso, o que significa que não deixará para trás nenhuma mancha molhada em tapetes ou tapetes que encontra.

O vácuo é, sem surpresa, uma versão um pouco melhorada do Roomba J7+, e também inclui algumas atualizações em seu sistema operacional, o Roomba OS, com mais que podem ser adicionadas ao longo do tempo graças às atualizações da nuvem que o Roomba pode implantar.

Muitos aspiradores robôs hoje em dia têm funções de esfregão embutidas, mas na maioria dos casos, estes precisam que o proprietário os encaixe manualmente trocando uma peça, ou que o aspirador retorne a sua estação base para mudar os modos antes de sair para limpar seus pisos duros.

Ter um aspirador que pode fazer essa troca em vôo nos leva a um passo mais próximo da solução tudo-em-um que muitas pessoas sonham quando pegam um aspirador de robô, então será interessante ver se concorrentes como Roborock podem alcançar essa característica particularmente rapidamente.

O Roomba Combo J7+ será lançado na Europa e nos EUA em 4 de outubro de 2022, a partir de US$1.099 com preços europeus ainda não anunciados.

