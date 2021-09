Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A iRobot anunciou uma atualização de software em seu portfólio deaspiradores e esfregões robóticos que os tornará mais inteligentes e oferecerá novos recursos.

A atualização do software Genius 3.0 Home Intelligence será uma atualização over-the-air e beneficiará vários aspiradores de robôs mais antigos, incluindo o S9 + e i7 + , bem como os recém-anunciados J7 e J7 +.

Os novos recursos incluem Limpar enquanto estou ausente, que fará com que o aspirador de pó do seu robô use a localização do seu telefone para iniciar e parar a limpeza automaticamente quando o telefone sair ou retornar a um limite definido por você. O recurso Smart Map Coaching e Room Name Suggestions vai ajudar os usuários a personalizar o Smart Maps, enquanto o Cleaning Time Estimates dá uma ideia aproximada de quanto tempo uma limpeza vai demorar.

A atualização do software também trará o Quiet Drive, que desligará os componentes de aspiração quando o robô estiver entrando e saindo dos trabalhos de limpeza, e também haverá uma função Não perturbe chegando, junto com recomendações de saúde para o aspirador do robô. A compatibilidade do Alexa e do Google Assistant também está sendo atualizada, com feedback dos assistentes chegando.



É importante notar que alguns recursos da atualização Genius 3.0 só serão compatíveis com aspiradores e esfregões robóticos com robôs Imprint Smart Mapping, como Roomba i7 / i7 +, Roomba s9 / s9 +, aspiradores de robô Roomba j7 / j7 + e esfregões robóticos Braava jet m6.

