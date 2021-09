Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A iRobot anunciou seus mais recentes aspiradores de pó robóticos no J7 e J7 +. Os modelos mais recentes ficam abaixo do carro-chefe da empresa S9 + e foram descritos como "atenciosos", apresentando a capacidade de identificar obstáculos em seu caminho e evitar perigos.

Os iRobot J7 e J7 + possuem Navegação PrecisionVision e irão aprender e reagir em tempo real, evitando obstáculos comuns como cabos e resíduos de animais de estimação do lançamento, com obstáculos extras adicionados ao longo do tempo, incluindo meias.

Quando um obstáculo ou perigo for identificado, o J7 e J7 + enviarão uma imagem para o aplicativo iRobot , onde você poderá instruí-los a evitar ou limpar ao redor, além de oferecer feedback sobre se o referido obstáculo deve ser evitado no futuro .

O J7 + também possui Imprint Smart Mapping, como o S9 + e i7 + da empresa , permitindo que ele aprenda a planta baixa da sua casa ao longo do tempo para que você possa dizer ao J7 + para apenas limpar a cozinha, por exemplo. Há também a tecnologia Imprint Link a bordo que dirá ao esfregão Braava Jet m6 para limpar depois, se você tiver a sorte de ter o esfregão robô também.

Também há vários novos recursos de software chegando ao J7, J7 + e outros modelos mais antigos no portfólio iRobot com a atualização Genius 3.0 Home Intelligence over-the-air. Esta atualização incluirá um modo Limpar enquanto estou ausente, Orientação de mapa inteligente e sugestões de nomes de salas, estimativas de tempo de limpeza e modo de condução silenciosa.

Como o iRobot S9 + e i7 +, o J7 + possui uma base limpa de eliminação automática de sujeira, embora tenha sido redesenhado para apresentar não apenas um acabamento de metal premium com uma aba de couro, mas uma forma mais curta, permitindo que caiba sob as mesas e permaneça fora do caminho.

O iRobot J7 + já está disponível e custa £ 899,99 no Reino Unido . O iRobot J7 - que não tem base de limpeza - custará £ 699,99 e estará disponível a partir do final de setembro.

As melhores ofertas do Google Home e Nest Hub para julho de 2021 Por Chris Hall · 9 Setembro 2021